WHA未列涉台議程 北京表歡迎與讚賞

2018-05-22 18:53

〔中央社〕世界衛生大會21日登場，未將台灣爭取作為觀察員參加大會的提案列入補充議程。對此，北京今天說，「中國政府願根據一個中國原則，妥善處理台灣地區參與國際組織活動問題」。

對於世衛大會（WHA）未將涉台提案列入大會補充議程，中國外交部發言人陸慷在例行記者會回應媒體提問時表示「歡迎」，並稱「這一決定捍衛了聯合國大會及世界衛生大會相關決議的尊嚴，充分證明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

他說：「中方再次重申，中國政府願根據一個中國原則，妥善處理台灣地區參與國際組織活動問題。」

中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山也透過新聞稿指出：「一個中國原則是國際社會普遍共識，世衛組織作為聯合國專門機構，按照聯大第2758號決議和世衛大會25.1號決議所確立的一個中國原則處理涉台問題，我們對此高度讚賞。」

世界衛生大會21日登場，世界衛生組織（WHO）公告，已收到台灣15個友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程， 但主席裁示不列入。去年有11友邦發動提案，今年挺台力度增加為15友邦。

WHO並在公告附註中強調，這項提案的標題以原文印發，並不代表世衛組織秘書處的任何意見，並強調WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan，China）。（編輯：陳家倫）