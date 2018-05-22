有罪！包庇神父性侵兒童 澳洲總主教罪名成立

澳洲天主教總主教威爾森（中）2015年被控包庇教會神父性侵兒童，法庭今（22）日裁定罪名成立。（歐新社）

2018-05-22 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲天主教總主教威爾森（Philip Wilson）2015年被控包庇教會神父性侵兒童，法庭今（22）日裁定罪名成立，成為因隱瞞性侵兒童案被定罪的最高階天主教神職人員。另外，阿根廷一名神父因性侵男童，昨日被判處25年有期徒刑。

綜合外媒報導，67歲的威爾斯是澳洲阿得雷德教區的總主教，被控包庇1970年代新南威爾斯州戀童癖教士弗萊徹（James Fletcher）性侵輔祭男童的案件。弗萊徹2004年被控性侵、虐待9名兒童後遭判刑，2006年死於獄中。

審判期間，威爾斯否認知悉性侵案。但前輔祭男童克雷（Peter Creigh）告訴法庭，他在遭性侵5年後，於1976年對威爾森詳細描述了遭虐情況。另一名受害者也說，他11歲時透過告解室透露虐待事件，但反而被威爾森指是說謊，罰他背誦10遍聖母經。

威爾斯辯稱，對與克雷談話沒有印象，但法官史東（Robert Stone）並不採信，稱威爾森知道自己聽到的是可信的指控，但「被告想要保護教會及其聲譽」。威爾森將在6月被判刑，面臨最高2年有期徒刑。

另外，57歲的阿根廷神父伊拉拉斯（Justo Jose Ilarraz）被控在1985至1993年性侵、虐待神學院的寄宿生，受害者當時介於13至14歲，有7名受害者在沉默多年後，出面要求教會免除伊拉拉斯神父職務，2010年與檢方聯絡。

雖然伊拉拉斯否認指控，辯稱這些指控都是陰謀，仍被法庭處以25年有期徒刑。調查人員表示，他們相信還有其他更年幼的受害者保持沉默。