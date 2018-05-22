封印30年！郵輪瑪麗皇后號「B340鬼客房」再開放

英國豪華郵輪「瑪麗皇后號」被《時代雜誌》評選為「全球最可怕10個鬧鬼地方」。（圖擷自IG）

2018-05-22 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多飯店都會有房間鬧鬼的傳聞，英國豪華郵輪「瑪麗皇后號」（Queen Mary）的一間房間過去因為鬧鬼，被封印了近30年，最近在整修後重新開放，才開放1個月就已收到超過40筆訂單。

綜合報導指出，瑪麗皇后號曾在二戰期間被徵召為軍艦，卻在1942年因為意外將一艘護衛艦撞沉，奪走了239條人命。後來瑪麗皇后號被改裝成高級酒店，之後就一直停在美國加州長灘（Long Beach）。不過瑪麗皇后號在變成飯店後，卻屢屢出現鬧鬼傳聞。有人曾聽見在郵輪船上死去小女孩的聲音，也有人曾看到有幽靈出現在船上，因此讓郵輪被《時代雜誌》評選為「全球10個最可怕鬧鬼地方」。而整艘船上有最多鬧鬼傳聞的，是B340房。

B340房位於船艙第3層，卻是瑪麗皇后號上唯一一間沒有門牌號碼的房間，據傳曾有一名男子在房內暴斃，後來就不斷出現離奇事情。有不少房客發現B340內的燈會自己開開關關，還有人睡覺時發現床被掀起、或是看到床邊有個站立的黑影，就連船長在進到這間房間時也會全身不適。後來飯店人員決定將B340上鎖，長達30年間都不開放。

瑪麗皇后號的B340在封印30年後，於今年4月對外開放，為了營造氣氛，入住旅客還會拿到一張通靈板、一副塔羅牌和水晶球。雖然每晚的價格要499美元（約1.5萬新台幣），但船長表示，現在已接到超過40組訂房。