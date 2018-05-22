中國學者批修憲丟教職 網友滿分灌爆書評聲援

中國大學言論自由受打壓，連學者上課踩線都面臨丟教職的危機。（歐新社）

2018-05-22 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國中南財經政法大學副教授翟桔紅日前因在課堂上批評全國人大修憲，並介紹他國的政治制度，遭被校方以「妄議人大制度」記過、調離現職並開除黨籍，還被提報取消教師資格，引發爭議，網友除發文聲援外，還狂洗其著作好評。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，49歲中南財經政法大學副教授翟桔紅遭校方指控「在課堂上違反課堂紀律，講授錯誤觀點，發表不當言論，產生了錯誤影響」，原因竟是她在「政治學原理」課教授「政府結構與功能」時，「錯誤介紹我國國有企業產權制度，妄議我國人民代表大會制度，片面介紹其他國家或地區政治制度，在學生中產生了負面影響」。

校黨委常委會已通過調查組和紀委建議，給予她記過、開除黨籍、調離教學及研究職務等處分，並建議取消其教師資格。

消息傳出後引發網路一陣撻伐，網友紛紛湧入中國書評網站「豆瓣讀書」，將翟桔紅的著作《違憲審查與民主制的平衡》以滿分灌爆，表達支持之意，有網友留言聲援：「敬每一個在荒誕新時代裡負隅頑抗的人」、「中國從不缺少勇者，中國不是每個人都甘做犬儒」、「敢說話的老師越來越少了」，但許多評論陸續都遭刪除。