中國情感教主發表慰安婦言論 被微博指不當 禁言半年

微博指出，Ayawawa發表有關慰安婦的嚴重不當言論，引發了社會輿論的批評。（圖擷取自網路）

2018-05-22 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅、被譽為「情感教主」的楊冰陽，其微博帳號Ayawawa被官方指發表有關慰安婦不當言論，因而被禁言6個月！

「微博管理員」在微博上指出，Ayawawa發表有關慰安婦的嚴重不當言論，引發了社會輿論的集中批評，經查，該用戶並未在微博帳號中直接發布以上言論，但是鑑於該帳號使用者已經形成了一定影響力，且已經造成了嚴重的社會不良影響，現決定對該帳號禁言禁被關注6個月。

微博指出，將對此類微博帳號使用者在其他平台或線下存在違規違法言行且造成重大社會負面影響的，微博將比照其他平台的處置措施及其應當承擔的法律責任，對相關的微博帳號進行處置；主管部門有進一步處置要求的，微博也將予以配合。

根據中國媒體報導，Ayawawa近日發布一條微博，內容提及「日軍屠城的時候，燒殺搶掠，男性一定逃不過厄運，一個坑埋掉上千人。而女性雖然被強暴，但她們還有機會存活下來，見證歷史，告訴我們那些過去的事情...」；該言論引起網友極大爭議。

楊冰陽為一名暢銷書作家，也是名模特兒、網紅，曾出版《完美關係的秘密》、《聰明愛：別拿男人不當動物》、《愛的十萬個為什麼》等情感暢銷書。