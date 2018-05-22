搭2018世足賽商機 俄公司推「假餐廳評論」服務

大量遊客將在6月湧入俄國觀看2018年世界盃，有俄國營銷公司藉此機會推出業務，稱可假造餐廳評論，在旅遊網站上提高比賽舉行城市餐廳的評價。圖為俄國下諾夫哥羅德足球場。（法新社）

2018-05-22 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕大量遊客將在6月湧入俄國觀看2018年世界盃，有俄國營銷公司藉此機會推出業務，稱可假造餐廳評論，在旅遊網站上提高比賽舉行城市餐廳的評價。

《路透》21日報導，俄國營銷公司「Bacon Agency」證實，計畫以3.5萬盧布（約新台幣1.6萬元）的價格，為客戶餐廳在旅遊網站「TripAdvisor」上，以外語發佈假評論，提高俄國世界盃比賽舉辦城市餐廳的評價，並稱可將餐廳在「TripAdvisor」的排名上提升至前10名。

「TripAdvisor」對此表示，該公司「反對任何操縱商業排名的企圖，我們的調查小組也積極地抓出試圖生產假評論賺錢的人」。「Bacon Agency」則稱，該公司目前還未成功推銷出這項服務，許多餐廳給出的回答都是「這個工作我們會自己做」。「Bacon Agency」另稱，會推出這項服務只是因為「看到了（世界盃期間的）需求，而且所有餐廳都知道許多餐廳評論都是業配」。

史丹福大學假評論檢測專家漢考克（Jeff Hancock）指出，像世界盃這類活動會提高假評論出現的機會，「當你看到很多內容相似的評論突然出現，就要注意這些可能是假評論」。