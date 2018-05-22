中國人什麼都能共享！政府機關開放共享廁所

中國四川內江市推出共享廁所，讓政府機關開放廁所給民眾使用。中國公廁示意圖。（法新社）

2018-05-22 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國的共享經濟相當流行，各種五花八門的人事物都可以共享，例如共享單車、共享校花、共享女友、共享貓咪、共享珠寶、共享充氣娃娃等等，如今又出現最新的共享項目，也就是「共享廁所」。

據《華西都市報》報導，四川內江市要求市中區98處政府機關，在上班期間對外開放廁所給民眾免費使用，以便達到國家衛生城市的要求。從立意上來看似乎十分良好，但其實是市中區人口擁擠但公廁太少，只好把公家機關廁所開放，讓市民有地方解手。

市中區城管局副局長凌剛說，當地公廁共有34座，能提供的蹲式馬桶只有400個左右，讓民眾在找廁所時壓力非常大，而目前已收到34個機關的回函，同意配合共享廁所政策，將在7月時正式投入使用，屆時將會多出500個蹲式馬桶供民眾如廁。

凌剛指出，這項政策不僅是緩解市內的廁所危機，也讓政府機關與人民更加親近，畢竟過去民眾總是對門禁森嚴的單位多有隔閡，如今可以進來用廁所了，雙方關係將變得更為融洽。

內江市城管局環衛科副科長盧開兵則說，除了發文敦促黨政機關參與之外，也會鼓勵一般商業和服務業場所加入共享廁所的行列。