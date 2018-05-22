好美！日本推新版彩色牌照 熊本熊、奈良鹿躍上車牌（多圖）

日本推出新彩色牌照，未來如果是熊本縣的車子，除了車牌上會標上熊本外，還可以看到熊本熊躍上車牌，相當吸睛。（圖擷自日本國土交通省）

2018-05-22 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕連車牌都可以看到熊本熊與奈良鹿？日本國土交通省今（22日）發布富有當地特色的彩色車牌，未來如果是熊本縣的車子，除了車牌上會標上熊本外，還可以看到熊本熊躍上車牌，相當吸睛，也成為現成的宣傳當地旅遊廣告。

綜合日本媒體報導，日本國土交通省今（22日）公開了繪有各地名勝和特徵圖案的全新彩色車牌，由地方政府透過公開徵稿而向國土交通省提出的圖案，國土交通省在考慮辨識度的基礎上，對色彩和設計加以調整後所製成，只要花費1000日圓起（約新台幣270元），就可以將自己的車牌換成富含地方特色的當地彩繪車牌，自10月起開始逐步開放使用。

彩色車牌所得將被用於引進無障礙車輛、多語言售票機等改善交通、振興旅遊等項目。

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，例如「熊本」車牌上，可以看到「熊本熊」圖案、而「奈良」車牌則可以見到五重塔和鹿、「仙台」車牌上出現伊達正宗、「鹿兒島」車牌有櫻島火山冒煙景象。

日本國土交通相石井啟一在記者會上表示：「期待（新車牌）作為移動的廣告牌，向全國傳播各地區的魅力。」

奈良車牌則可以見到五重塔和鹿。（圖擷自日本國土交通省）

仙台的車牌驚見伊達正宗。（圖擷自日本國土交通省）

有恐龍化石寶庫之稱的福井，恐龍化石成為特色車牌。（圖擷自日本國土交通省）

山形以盛產櫻桃聞名。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。岩手有名的銀河鐵道線躍上車牌。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。前橋以赤誠山聞名。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。長岡煙火大會登上當地車牌。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。名書法家小野道風成為春日井車牌的一部分。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。下關的跨海大橋「關門橋」成當地車牌代表。（圖擷自日本國土交通省）

日本國土交通省公布了41個地區的特色車牌，繪有各地名勝和特徵圖案，極具地方特色。愛媛超人氣吉祥物「蜜柑犬」也登上當地車牌。（圖擷自日本國土交通省）