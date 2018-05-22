全球最受歡迎博物館出爐 羅浮宮奪冠、故宮排第13

2017全球最受歡迎博物館冠軍寶座由法國羅浮宮奪下。（法新社）

2018-05-22 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕2017年「主題公園暨博物館報告」（Theme Index and Museum Index）最近出爐，全球最受歡迎博物館冠軍寶座由法國羅浮宮奪下，而台灣的故宮博物院則拿下第13名的成績。

綜合報導指出，主題娛樂協會（Themed Entertainment Association）和「AECOM」建築工程顧問公司最近發布了第12期的「主題公園暨博物館報告」。該報告統計了2017年全球各地熱門的觀光景點，然後依據遊客人數多寡進行排名。巴黎羅浮宮以810萬的遊客人次，奪下2017年全球最受歡迎博物館冠軍，中國北京故宮博物院則以806萬遊客人次位居第二。

這次台灣共有個4個博物館入榜，分別是故宮博物院、國立自然科學博物館、國立台灣科學教育館和國立科學工藝博物館。台灣的故宮博物院雖以443萬遊客人次奪下全球第13名、亞太區第3名，但全球排名卻比去年掉了1名，遊客人次也比去年少20多萬。而國立自然科學博物館、國立台灣科學教育館與國立科學工藝博物館，則分別以311萬、286萬以及198萬的遊客人次奪下亞太區域第9、第12和第20名。

而2017年全球最受歡迎的主題公園前5名則分別由美國奧蘭多迪士尼魔幻王國、加州迪士尼、日本東京迪士尼、大阪環球影城以及東京迪士尼海洋奪下。