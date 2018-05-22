中共官員墜樓再＋1？ 北京市政府副秘書長墜樓亡

〔即時新聞／綜合報導〕中共官員墜樓再＋1？
中共北京市政府副祕書長王曉明昨天參加工作會議後，傳出墜樓身亡；經公安機關現場勘查和調查走訪，已排除刑事嫌疑。
據王曉明家屬反映和相關醫院診斷記錄顯示，王曉明長期患有抑鬱症；目前相關工作正在進行中。
近年來，中共官員傳出不少自殺或墜樓等非自然死亡消息，如今年4月19日，黑龍江大慶市副市長馮忠宏「原因不明」的墜樓死亡、4月15日，河南沁陽市委書記薛勇在神農山墜亡、1月9日，黑龍江佳木斯市人大常委會副主任梅振學墜樓身亡等。
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〔即時新聞／綜合報導〕中共官員墜樓再＋1？
中共北京市政府副祕書長王曉明昨天參加工作會議後，傳出墜樓身亡；經公安機關現場勘查和調查走訪，已排除刑事嫌疑。
據王曉明家屬反映和相關醫院診斷記錄顯示，王曉明長期患有抑鬱症；目前相關工作正在進行中。
近年來，中共官員傳出不少自殺或墜樓等非自然死亡消息，如今年4月19日，黑龍江大慶市副市長馮忠宏「原因不明」的墜樓死亡、4月15日，河南沁陽市委書記薛勇在神農山墜亡、1月9日，黑龍江佳木斯市人大常委會副主任梅振學墜樓身亡等。