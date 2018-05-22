英俄關係持續緊張 延發俄籍石油大亨簽證

2018-05-22 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯石油大亨，同時也是英國足球隊切爾西（Chelsea F.C.）的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）上月因簽證過期，在飛返俄國後便無法赴英，英國當局表示，阿布拉末維奇未來想赴英國，需先證明其在英國的資產合法。

綜合外電報導，俄國石油大亨阿布拉莫維奇上月因簽證到期，無法於20日赴英觀看其足球隊切爾西的足總盃決賽。英國當局表示，新的簽證申請必需符合2015年的新規，而英國正在審查包括阿布拉末維奇在內的700名俄國「一級投資者」簽證。

據英2015年的新簽證制度，若英官方認為「申請人無法控制在英國持有的資金、其資金為非法持有，或在英國以非法行為獲得，或者提供資金的第三方在行為和組織上不符公共利益」，英國可拒發簽證。

《衛報》指出，由於阿布拉莫維奇和俄國總統普廷關係密切，基於英、俄兩國因3月發生的間諜毒殺案而關係緊張，英國延發阿布拉莫維奇簽證可能是英國對俄國的報復舉動。

阿布拉莫維奇維在俄國經濟私有化後，購得國有西伯利亞石油公司（Gazprom Neft），據2018年3月《福布斯》雜誌統計，阿布拉莫維奇的資產近108億美元（約新台幣3230億元），為世界排名第140位富豪，且近日贈送普廷價值2500萬英鎊（約新台幣10億元）的遊艇。