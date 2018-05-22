沙國A330客機起落架故障 「頭著地」迫降噴大片火花

A330客機用機頭著地，機身與跑道摩擦，激起大片火花，場面十分驚險，迫降過程都被拍下。（圖擷自YouTube）

2018-05-22 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕一架隸屬於沙烏地航空（Saudi Arabian Airlines）的空中巴士A330客機（Airbus A330）在當地時間21日晚間從麥地那起飛，原定飛往孟加拉首都達卡，結果發現液壓系統故障，決定緊急轉降吉達，但因飛機起落架無法放下，機長被迫直接以機頭著地的方式迫降，降落時機身與跑道摩擦噴出大量火花。

綜合外媒報導，昨晚吉達機場上演一幕驚險的飛機迫降場面，一架沙烏地航空航次SV3818的空巴A330客機，在當地時間21日晚間8點載著151名旅客與機組員起飛，起飛後不久發現液壓系統故障，決定緊急轉降吉達的阿卜杜勒·阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport），但因機場忙碌無法空出跑道，飛機只能在天空盤旋等候指令。

當晚10點機場終於清理出一條跑道供客機降落，但這架客機卻無法放下起落架，在多次嘗試未果後，機長決定冒險迫降，在消防人員嚴陣以待的情況下，A330客機用機頭著地，機身與跑道摩擦，激起大片火花，場面十分驚險，迫降過程都被拍下。

迫降後機上乘客與機組員都成功撤離，沒有造成任何人員傷亡。

相關影片請見：