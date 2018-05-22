網瘋傳皇室婚禮最佳婚照！ 網讚：黛妃視角

英國哈利王子與美國女星梅根在溫莎城堡聖喬治禮拜堂行禮後，兩人進行馬車巡遊，向沿途民眾揮手致意。（路透資料照）

2018-05-22 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根19日舉行皇室婚禮，在眾多的新聞照片中，一張照片被網友瘋傳，盛讚此張照片是這場婚禮的最佳照片，更有人稱這張照片是「黛妃視角」。

綜合媒體報導，哈利與梅根在溫莎城堡聖喬治禮拜堂行禮後，兩人進行馬車巡遊，向沿途民眾揮手致意。其中一名攝影師居高臨下拍攝這對新人，雖然看不見兩人的樣貌，但能看見哈利緊握梅根的手，顯露出哈利與梅根的恩愛之情。

圖片受到網友瘋狂轉貼，照片在1天之內被轉貼3萬6000次、被按了17萬6000個讚，比起其他照片分享的數字多上許多。有網友發現哈利與梅根在這張照片呈現心型，還有人認為這張照片的拍攝角度非常困難，這對新人看到一定會非常難忘，又說這張照片是「黛妃視角」，用來紀念哈利的亡母黛安娜王妃。

拍攝照片的攝影師Yui Mok表示，非常高興大家喜歡他的作品，他是一名英國新聞協會（Press Association）的攝影師，當時攝影機位置在溫莎城堡大門上方的屋頂，並非外界認為的航拍機。Yui Mok說，「當他們從下方經過的時候，我按下了快門，就這樣。」他也感謝照片幕後的編輯和技術人員，這些人背後默默做了許多工作，但榮耀通常被攝影師所獨佔。

英國哈利王子與美國女星梅根19日舉行皇室婚禮，在眾多的新聞照片中，這張照片被網友瘋傳。（法新社資料照）