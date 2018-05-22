記者訪棄核遭北韓「已讀不回」 南韓政府回應了！

2018-05-22 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕今天（22日）多國媒體受邀，前往北韓觀看核試驗場拆除活動，但南韓記者卻被北韓「已讀不回」。對此南韓政府做出回應。

《韓聯社》報導，南韓政府表示，北韓邀請南韓記者到豐溪里核試驗場，見證拆除過程，卻沒有任何後續措施，以至於南韓採訪團計畫落空，對此表達遺憾與惋惜。雖然如此，南韓政府仍指出，北韓依據承諾關閉核試驗場值得關注，南韓期待這有助於川金會的舉行。

先前報導指出，北韓疑似是因不滿美韓「超雷軍演」（Max Thunder），所以二度拒收南韓記者名單。