駕特斯拉車失控衝池塘 華裔音樂家不幸身亡

美國加州一名34歲梁姓華裔音樂家，當地時間週日晚間，駕駛一輛特斯拉電動車（Tesla Model S），撞破圍欄衝入池塘，不幸身亡。（美聯社）

2018-05-22 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名34歲梁姓華裔音樂家（Keith Leung，音譯），當地時間週日晚間（台灣時間隔日上午），駕駛一輛特斯拉電動車（Tesla Model S），撞破圍欄衝入池塘，當救難人員將車打撈上岸時，梁男已氣絕身亡。

綜合媒體報導，事發當時，梁姓男子正行駛在舊金山灣區東部、卡斯特羅谷（Castro Valley）的烏鴉峽谷路（Crow Canyon Road）上，卻因不明緣由，失控衝撞一旁圍欄，連人帶車掉入池塘內，民眾聽聞轟天巨響，趕緊報警叫救護車。

報導指出，救難人員抵達現場時，並無看見車輛蹤影，僅見地上留有車胎痕跡、一旁殘破不堪的柵欄，以及些許殘骸。最後警消耗費至少3個小時，才找到池塘中嚴重毀損的事故車，奮力除去大片樹叢阻撓後，才成功打撈上岸，並在車內找到梁男，但他已成一具冰冷的遺體。

報導提到，梁男出事的烏鴉峽谷路，過去疑似曾有不少駕駛因超速出車禍，巡警賈可維茲（Daniel Jacowitz）懷疑，梁男當時車速可能超過時速35英哩（約56公里）限制，不過官方認為，目前暫時無法證實梁男是否酒駕、嗑藥或超速，也無法確認意外發生當下，汽車是否透過自駕模式（vehicle's autopilot features）行駛。

報導提及，梁男父親透露，「兒子對於自動駕駛功能，一向非常警覺，而且只在高速公路行駛時使用」。梁男友人卡拉拉（Christina Calara）聞訊難過地說，「很難相信發生這種事」，並稱梁男是一名音樂愛好者。

報導指出，特斯拉隨後也發布聲明，表示「對於這起事件，我們至感悲痛；公司尚未收到該輛車的資料訊息，不清楚實際發生情況」，不過，「目前已在釐清案情中，後續將配合相關單位進行調查」。

據悉，特斯拉今年初曾傳出，一名在蘋果公司任職的黃姓台裔工程師，疑因啟用自駕模式，開著特斯拉出產的電動車（Tesla Model X），不慎撞上分隔島，最後傷重身亡。