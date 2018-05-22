玩煙火燒掉750個大安森林公園！ 屁孩判賠10億元

美國奧勒岡州鷹溪（Eagle Creek）森林大火燒掉750個大安森林公園，亂丟煙火造成火災的15歲青少年，被判賠3600萬美元（約新台幣10.7億元）。（路透）

2018-05-22 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州鷹溪（Eagle Creek）去年9月2日發生森林大火，火勢延燒4萬8000英畝（約1萬9424公頃），等於燒掉750個大安森林公園（25.894公頃），而起火原因是一名15歲青少年亂丟煙火，如今法院宣判他需賠償3600萬美元（約新台幣10.7億元）。

據《華盛頓郵報》報導，起火點位於奧勒岡州風景秀麗的登山小徑旁，當時少年點燃煙火後，丟進附近的峽谷中，結果火花在灌木叢中燃燒一發不可收拾，席捲整個風景區，火勢一直到11月30日才被完全撲滅，延燒了2個多月。

在整場森林大火中，光是消防費用就超過了2000萬美元（約新台幣6億元），84號州際公路整整關閉了10天，並威脅到5000棟建築物，至少有4間房屋被完全燒毀。

少年的母親在去年11月時辯解，這件事對她兒子來說也是創傷，不過她承認造成森林大火的確是兒子的過錯。法院庭審紀錄顯示，15歲的男孩在今年2月時承認8項肆意焚燒公私財產、2項在林地放置燃燒物品、危害一名登山客、二級惡作劇犯罪等罪名。

審理此案的胡德里佛郡法官奧爾森（John A. Olson），最後判處少年5年緩刑、賠款3600萬美元，以及在美國森林服務處進行1920小時的社區服務，並致函給152名因為野火被困在鷹溪的民眾道歉。

少年的律師對此反駁，直說3600萬美元的賠償金額違反了美國憲法和奧勒岡州的法律，這樣的天文數字是「殘酷和異常的懲罰」。但法官奧爾森認為，賠償金額與犯罪程度明顯相當，因為這個數字沒有超過青少年所造成的經濟損失。

奧爾森說，法院可授權監管當局為少年規劃付款計畫，而且他如果在緩刑期間沒有犯下任何罪行，那麼青少年可以在10年內慢慢支付賠償金。