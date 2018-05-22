每天常滑IG的女生注意！ 英研究：過度沉溺恐喪失自信

英國研究指出：過度沉溺在IG、臉書世界的人，有可能會「越滑越不開心」，甚至還可能喪失自信。（路透）

2018-05-22 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕你有算過，自己一天花多少時間在社群媒體上嗎？英國心理學會年會（British Psychological Society's annual conference）本月發表一項研究，指出過度沉溺在IG、臉書世界的人，有可能會「越滑越不開心」，甚至還可能喪失自信。

心理學教授葛拉夫（Martin Graff），邀請100名女大學生受試，將這些人分成4組，再分別控制她們使用IG、臉書等社群軟體的時間，短至一天瀏覽30分鐘，長至90分鐘。

研究團隊調查後，再請受試者回答「妳覺得怎樣才是完美身材？」、「妳在乎別人怎麼看妳的外表嗎？」、「妳願意花多少時間減肥？」三種指標性問題。

研究結果顯示，花越長時間在社群媒體的人，越容易在乎外界的眼光。葛拉夫解釋，許多人習慣在社群媒體上「展現自己最完美的一面」，因此會上傳好看的自拍、參加馬拉松的照片「獲讚」。

葛拉夫進一步指出，過度沉迷於社群軟體，可能會導致女性常對自己身材感到不滿，另外，若對自己身材抱持負面想法的人，也可能因此飲食失調、感到沮喪；社群媒體方便又新潮，葛拉夫則呼籲，還是不要過度沉溺，被「讚數」和「評論」影響心情。