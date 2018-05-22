美中貿易休戰 中國民眾想買的美國商品超級多...

美中貿易休戰，中國民眾希望買到各式各樣的美貨。圖為中國上海購物民眾，拿著美國服飾商GAP的購物袋。（彭博）

2018-05-22 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰的緊張局勢，隨著雙方談判後似乎逐漸和緩，中國更承諾購買更多美國商品和服務，來大幅降低美中貿易逆差。對此，中國民眾也開始討論他們想買哪些美貨，從日常用品、藥物、影視作品無所不包。

據《自由亞洲電台》報導，廣州的李姓男子透露，美國商品安全又衛生，品質很有保證，因此他想在中國的商場內買到便宜又好用的美貨。他說，中國人會希望多進口與食衣住行日常生活有關的商品，畢竟中國有毒的食品與品質低劣的產品，已經荼毒民眾多年了。

中國一名王姓網友認為，美國高品質的日用品自然會受中國人喜愛，自己希望進口汽車類等質量好的商品，不過他比較擔心進口農產品會造成當地農民損失。

哈爾濱于姓男子則說，他希望在藥品之外多進口美國文化產品，因為這些都和民眾生活息息相關，比如說教育技術等等。江蘇的徐姓男子表示，買進更多美國電影或美國影集，比進口普通的消費品更有意義，畢竟中國民眾受政府文化控制許久，應該要多看看美國影視作品傳達出的價值觀、世界觀與人生觀。

中國朱姓媒體人對此分析，與其輸入美國的電影和影集，最重要的還是開放網路，因為這是民眾最根本的權益。