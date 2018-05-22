等於瑞士比瓜地馬拉！ 中國人均貧富差距破百萬

上海收入水準高。（路透）

2018-05-22 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地區貧富差距嚴重，外媒報導，人均最大差距達到46000美元（約台幣137萬元），幾乎是瑞士與瓜地馬拉的差距。

《彭博》報導，中國31的省級地區經濟差異大，從人均收入來看，去年上海、北京略高於53000美元（約台幣158萬元），與美國、瑞士相當，但貴州、雲南、甘肅則不到1萬美元，與烏克蘭、瓜地馬拉差不多。

報導指出，中國總體城鎮化率為59%，美國為82%、泰國50%、印度為33%。