驚險！南韓高速公路17車連環撞 7人受傷

2018-05-22 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓嶺東高速公路驚傳連環車禍！一輛大貨車21日疑似因為煞車失靈，不慎撞擊前方車輛，導致17輛車子毀損、7人受傷，現場車子殘骸散落一地，場面驚險。

綜合南韓媒體報導，21日下午4時左右，南韓嶺東高速公路發生連環車禍，從曝光的畫面中可見，一輛白色大型貨車突然衝進緩緩移動的車流中，接著高速追撞前方的車輛，連續追撞17台車輛後，才終於停下，畫面相當驚險。

當地警方初步調查後表示，肇事的大貨車駕駛疑因剎車失靈，才會釀成這起意外，不過詳細情況仍有待進一步調查釐清。