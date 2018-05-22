抗普通話 港生po「悔過書」 向黨、國家「投降」

港生在浸大民主牆上張貼一封名為〈向黨、國家、人民和語文中心投降——我的一封悔過書〉的懺悔公開信，該文用簡體字書寫，嘲諷意味十足。（圖擷自香港浸會大學學生會編輯委員會臉書）

2018-05-22 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學今年初爆發普通話考試風波，有學生不滿「普通話豁免試」評分機制模糊，佔領語言中心遭校方勒令休學，其中一名涉事學生在浸大民主牆上張貼一封名為〈向黨、國家、人民和語文中心投降——我的一封悔過書〉的懺悔公開信，該文用簡體字書寫，嘲諷意味十足。

綜合媒體報導，香港浸會大學將「普通話考試」列為畢業門檻，引發浸會大學學生陳樂行、學生會前會長劉子頎不滿，他們佔領語言中心抗議，卻遭校長「立即停學」處分，另一名學生廖偉濂也遭罰，雖然校方事後撤銷休學令，但3人仍遭處停學8日及1個學期以及20個鐘「服務令」，並需致函向語文中心道歉。

廖偉濂昨（21日）在浸大民主牆上張貼自己的「懺悔信」，他以簡體字書寫此封公開信，稱對自己在立場、方向、原則、道路、紀律和規矩上，未與校方領導幹部保持高度一致，感到懺悔，同時在信中大量引用中國官媒以及中國領導人習近平語錄，「讚揚」黨和國家在雷厲風行推動普通話，校方幹部認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動普通話教育改造學生，為「中國特色社會主義偉大勝利奠下堅實基礎。」

信中最後強調語文中心領導心繫黨國偉大建設、功在黨國人民，「將香港浸會大學學生培養為說普通話、講文明語的『大灣區人』，歷史一定會予語文中心各幹部職工合理的評價。」

這封懺悔信貼出後引來許多學生圍觀，網友也紛紛表示：「意在言外，針針見血，把不合理的情境適度推演，顯出其中荒謬」、「幹部很高興，培育浸會學生寫出黨八股，完成了光榮任務」、「孝到流淚，完美還原《環時》精神」。