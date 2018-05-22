疫病》無藥可救、死亡率高達75％... 印度爆發尼帕病毒感染

印度爆發尼帕病毒（Nipah virus）感染，該病毒沒有疫苗，染病後只能採取支持治療（supportive care），死亡率高達75％。（法新社）

2018-05-22 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）感染，已造成3人死亡。世衛組織（WHO）表示，尼帕病毒沒有疫苗，染病後只能採取支持治療（supportive care）。

據《CNN》報導，3名死者為20多歲兄弟和他們50來歲的阿姨，倆兄弟的56歲父親同樣也感染尼帕病毒，目前處於神志不清的狀態，必須採用醫療設備來維持生命。

尼帕病毒的感染症狀包括發燒、頭痛、精神錯亂和方向障礙。更嚴重會出現急性呼吸系統症候群，也就是肺部不能吸進足夠的氧氣，或者是產生致命的腦炎。《美聯社》指出，感染尼帕病毒死亡率為75％。

已知該病毒為人畜共通，人類與受感染的蝙蝠、豬隻接觸後會可能就會發病。美國疾病管制與預防中心的報告指出，1998年至1999年間在馬來西亞首次爆發尼帕病毒感染，近300名患者中有100多人死亡，並撲殺100多萬頭豬，以阻止疾病的傳播。

世衛組織資料顯示，印度和孟加拉後來也發生疫情，1998年至2015年間有600多個病例。亞洲許多地區以及澳洲、馬達加斯加和迦納，都有爆發尼帕病毒感染的風險。