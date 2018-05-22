北韓放話惹怒美國？ 彭斯：川普能隨時放棄「川金會」

美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，如果北韓領導人金正恩認為能夠玩弄美國總統川普，那將是一個很大的錯誤，川普隨時願意放棄舉行「川金會」。（法新社資料照）

2018-05-22 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕先前北韓批評美韓在光州舉行聯合軍演，揚言絕不會棄核換取經濟援助，將重新考慮是否出席預定下月12日在新加坡舉行的「川金會」。美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，如果北韓領導人金正恩認為能夠玩弄美國總統川普，那將是一個很大的錯誤，川普隨時願意放棄舉行「川金會」。

彭斯接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時指出，如果北韓不能與美國達成廢核協議，將落得與利比亞一樣的下場。彭斯說，「上週有一些關於『利比亞模式』的討論，正如川普總統明確指出的那樣，只有當金正恩達成協議時，『利比亞模式』才會結束。」

彭斯表示，北韓不該得寸進尺，試圖尋求美國的讓步，「如果金正恩認為他能夠玩弄川普，那將是一個很大的錯誤」。彭斯說，川普「毫無疑問」可以隨時退出與金正恩的會談。

所謂的「利比亞模式」，是指利比亞在2003年與西方國家達成協議，願意以「完全棄核」換取美國放緩經濟制裁，還開放美、英專家進入核武設施檢驗。而在放棄核武後，利比亞前領導人格達費在2011年遭反抗軍與北約聯手夾擊，最後在逃難時中槍身亡。