海平面為何上升？ 美議員竟稱：石頭落海造成的...

海平面上升問題嚴重，沒想到美國眾議員竟稱是因為石頭掉到海裡造成。（美聯社）

2018-05-22 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕滾石不生苔，但如果石頭滾入海底，可以造成海平面上升？美國眾議員布魯克斯（Mo Brooks）上週三發表驚人言論，聲稱石頭經過腐蝕風化掉落海中，可能是導致海平面上升的一個重大因素，此話一出引起譁然。

綜合外媒報導，布魯克斯在眾議院科學、太空與科技委員會的一場聽證會上，提出上述說法，試圖推翻全球暖化導致海平面上升的見解，他認為「每次有泥土或石頭，或任何東西沉澱入海中，就會迫使海平面上升，因為現在海中位置少了，因為海的底部上移了。」

布魯克斯指出，每年在密西西比河、亞馬遜河、尼羅河，每個主要河流系統沉積了大量淤泥，「這些沉積在海中的淤泥和石頭，都會迫使海平面上升。」

此說法立刻被與會的專家打臉，伍兹霍爾研究中心（Woods Hole Research Center）主席達菲（Philip Duffy）回應，「我非常肯定，按人類時間尺度計算，那些（石頭落海）對海平面上升是微不足道的影響。」達菲還拿出美國航太總署（NASA）的研究打臉布魯克斯。美國《華盛頓郵報》也認同達菲的分析。

《華郵》指出，美國全境需風化5英寸土地，而且全部掉入海中，才能讓海平面如現況般每年上升3.3毫米。