皇室父子大和解！ 哈利王子「一句話」補傷痕

哈利王子微笑對著父親查爾斯王子說，「謝謝，爸。」（美聯社資料照）

2018-05-22 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根26日舉行皇室婚禮，王儲查爾斯王子陪梅根走過紅毯，將梅根引領到哈利身旁，哈利微笑對著父親說，「謝謝，爸。」這句簡單的話，顯示哈利和查理斯多年的傷口逐漸癒合。

綜合媒體報導，哈利的母親黛安娜王妃死於哈利12歲，從此之後哈利和父親查爾斯幾乎沒有對過眼，在這個漫長的過程，哈利甚至在青春期濫藥酗酒，當時一些皇室人士指責查爾斯只在乎卡蜜拉相處，沒有花時間照顧自己兒子哈利所導致。

去年威廉王子與弟弟哈利在紀念黛妃去世20週年時，兩人的致詞中幾乎未提及父親查爾斯。去年夏天卡蜜拉70大壽時，威廉與哈利也沒有公開祝賀。

多位皇家侍從表示，隨著年齡的增長，威廉與哈利與卡蜜拉的距離愈來愈遠，之間未曾親密。一名皇室友人說，「他們（威廉與哈利）不接近卡蜜拉，但通常繼母也很難與繼子們親近。」

報導提到，哈利和查爾斯的關係逐漸轉好，由於梅根雙親雖然離異，但仍然與父母親近，可能哈利因此受到感悟。因為梅根的父親因故無法出席婚禮，哈利與梅根邀請查理斯為梅根送嫁，查理斯因為這項舉動感到窩心和感動。婚禮間可見威廉和查理斯相談甚歡，父子倆有說有笑，甚至一起開哈利的玩笑，顯示父子間的裂痕已經逐漸改善。