國際挺台入WHA力道增強 加、紐首次為台發聲

2018-05-22 07:08

中國打壓 友邦邀台參與提案仍遭否決

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦二十一日報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）今日正式開幕，我國洽請15友邦所提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」案，在中國與我友邦辯論後，遭大會裁決不列入議程。但今年國際挺台力道增強，除友邦在總務委員會與大會中為我發聲，大會首日總發言中，加拿大、紐西蘭首次挺台；加國認為「疾病無國界」，紐國指出醫療問題不應政治化，德國則強調「全球醫療不能有空缺」，表態支持台灣。

邀台參與WHA提案今天上午先在總務委員會進行審議，中國與古巴認為不應列入議程，我國友邦史瓦帝尼衛生部長席蔓拉與索羅門群島衛生部長凱圖吾則表達支持。總務委員會決定對大會提出不列入議程的建議。

大會下午就邀請台灣提案不列入議程進行公開「2對2辯論」，正方由中國與巴基斯坦發言，反方由我友邦馬紹爾群島與聖文森及格瑞納丁發言。中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉重彈一中原則，巴基斯坦駐團大使阿米爾則說WHA不應干預中國內政。

馬紹爾群島衛生部長卡內克反駁說，WHA為實現聯合國永續發展目標，應該「不遺落任何人」，而中斷台灣參與顯然是出於政治考慮，但任何政治意見分歧都不應影響全球人類健康。聖文森及格瑞納丁衛生部長布朗則提醒大會，將台灣排除在外，將造成防疫缺口。

加、紐、德為我發言 國際挺台力道增

除友邦為我發言外，首日部長發言中，加拿大、紐西蘭、德國也支持台灣。加拿大衛生部長泰勒說「疾病無國界」，加拿大認為重要的是全球社會「所有成員」對全球衛生共同討論。紐西蘭衛生部長克拉克則說，健康應與政治脫鉤，不管甚麼政治理念，健康都必須先行。

德國衛生部長史潘強調，德國過去16年中在全球醫療貢獻超過10億歐元，了解所謂「所有人的健康」，意味著「不能夠有任何空缺」，因為全球醫療的挑戰「沒有邊界」，而世衛組織必須是「讓所有人相聚一起解決問題」的地方。