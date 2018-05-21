哈利梅根官方結婚照來了！ 喬治夏綠蒂萌搶鏡

哈利梅根與10位小花童的合照，照片中可見到喬治王子和夏綠蒂公主露齒笑的萌樣。（路透）

2018-05-21 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）於上週六（19日）完婚，分別受封為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex），英國皇室今（21）日也發布了3張官方結婚照。

肯辛頓宮官方推特表示，這3張照片是梅根、哈利在遊街接受民眾祝福後所拍攝，由出生紐約、替2人拍攝訂婚照的時尚攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）掌鏡，其中2張大合照地點在溫莎城堡的綠廳（Green Drawing Room）。

肯辛頓宮發布的2張大合照，其中一張是哈利、梅根與10位小花童的合照，照片中可見到喬治王子和夏綠蒂公主露齒笑的萌樣。

另一張則是新人、花童和雙方家人的大合照，包括英國女王伊麗莎白二世、菲利普親王、查爾斯王儲和妻子卡蜜拉、威廉凱特一家4口，還有梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）

剩下一張則是哈利、梅根身穿婚紗禮服的黑白結婚照，肯辛頓宮表示，哈利與梅根感謝所有參加婚禮慶典的人，他們感到非常幸運，能夠和前來溫莎的民眾、以及那些在電視前關注婚禮的民眾分享兩人的大日子。

哈利梅根、花童和雙方家人的大合照。（路透）