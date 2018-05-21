誤食野生蘑菇 伊朗逾800中毒已11死

伊朗衛生部官員指出，因為有毒蘑菇和可食蘑菇的外觀非常相似，民眾難以區別，導致800多人誤食中毒。真菌示意圖。（歐新社）

2018-05-21 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗衛生部官員週一（21日）表示，該國西部多個省份約有800多人因食用野生蘑菇而中毒，至今已有11人死亡。

伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導，這些致命的野生蘑菇在春季驟雨後，在山區到處生長，衛生部官員指出，因為有毒蘑菇和可食蘑菇的外觀非常相似，民眾難以區別，導致800多人誤食中毒。

數百名中毒者分散在克爾曼沙赫省（Kermanshah）、庫爾德斯坦省（Kordestan）、洛雷斯坦省（Lorestan）、贊詹省（Zanjan）、西亞塞拜然省（West Azerbaijan）、科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluye and Boyer-Ahmad）、加茲溫省（Qazvin）。

這名官員說，超過200名中毒者曾經住院，他還指出，蘑菇中毒並沒有有效的治療方式，許多病人可能需要接受肝臟移植。

根據《BBC》指出，伊朗街上不時可以看到有人在出售蘑菇，但當地民眾對於哪些是可以吃、哪些是有毒的認知並不可靠。民眾都被呼籲不要購買散裝菇類，建議食用商店包裝完整、密封的蘑菇。