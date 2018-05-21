兒子慘被老婆賣掉！軍人爸尋回後又發現不是自己的種...

美國一名軍人老爸發現老婆外遇產子，但仍願意領養孩子。（圖擷自military.com）

2018-05-21 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕比八點檔還扯的真實故事！一名駐韓美國士兵史蒂文（Steven Garcia）不久前得知妻子產下死胎，傷心得不能自己，沒想到事後發現孩子其實沒死，而是被妻子賣給他人，他重新找回兒子後又得知孩子的爸居然另有他人，讓他二度受到毀滅性的打擊。

綜合外媒報導，現年24歲的史蒂文長期駐守國外，31歲的妻子瑪琳娜（Marina Garcia）便獨自一人在亞利桑那州（Arizona）生活，在丈夫長期在外的孤單下，瑪琳娜外遇偷吃卻意外懷孕，期間她也有與丈夫發生性行為，怕孩子長大後紙包不住火乾脆騙老公產下死胎，但其實她已將兒子偷偷轉賣給友人。

當時人在韓國的史蒂文今年2月聽聞喪子消息後，在電話中崩潰痛哭，但過了一個月得知孩子沒死，而是被妻子轉賣給友人，還沉浸在尋回愛子的喜悅時，卻又被告知這孩子根本不是他的，而是不知道哪個「小王」的，讓他更加崩潰。

事後瑪琳娜的友人被判處4年有期徒刑，目前已經離婚的瑪琳娜則將於下個月出庭接受審判。

史蒂文在連番遭受打擊下，萎靡了好幾天，但他也在這段時間中想清楚，他當初也是被他爸爸領養的，若不是當初他爸爸願意領養他，他今天不可能有這些成就，史蒂文目前正在爭取監護權，希望能給這個孩子美好的將來。