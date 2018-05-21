印度怪政令 德里夜店只准現場演奏演唱 否則重罰

2018-05-21 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕在印度首都的酒吧餐酒館，夜晚經常可見一群人喝著酒隨音樂起舞，但這種情況可能會消失，德里政府下令全城的酒吧、夜店等類似場所，不能播放錄製的音樂或是專業DJ混製的寶萊塢熱門配樂，只能請專人現場演唱或演奏。

《路透》報導，這項上週發布的命令，直到本週一（21日）才獲得公眾關注，當局稱是在接到當地居民投訴後，才做出這項決定。但這項舉動可能導致政府與1000多家酒吧或夜店產生爭執，業者們都擔心，這可能影響店家的生存。

印度餐飲協會（National Restaurant Association of India）一名高級成員呼籲當局，撤回這個「怪異」又「倒退」的命令。他沮喪地說，「我們將成為全世界的笑柄」，這會影響旅遊業和生活品質。

經常光臨酒吧的顧客也對這條法令相當不滿，新德里的R. Kumar說，音樂可助人放鬆身心，而政府正在奪走這個空間。

簽署這項法令的德里政府高級官員米什拉（Praveen Mishra）則表示，當局只是在執行一項管理酒吧的舊規則，「違反這些規則將依法面臨嚴重處罰。」

報導指出，目前還不清楚當局要如何控制現場演出的音量，《印度時報》引述一名德里官員的話指出，關於演唱或演奏者是否該使用麥克風、音量該多大，法令並未言明。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆