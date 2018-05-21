印尼年吃百萬隻狗 國際巨星連署籲禁止

印尼至今仍有吃狗的文化，目前全國大約仍有7%的人口有吃狗的習慣；爲了改變這種習慣，艾倫狄珍妮絲、卡麥蓉狄亞等國際巨星對印尼總統寄出連署信，呼籲禁止狗肉交易。（美聯社）

2018-05-21 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕印尼至今仍有吃狗的文化，目前全國大約仍有7%的人口有吃狗的習慣；爲了改變這種習慣，艾倫狄珍妮絲、卡麥蓉狄亞等國際巨星對印尼總統寄出連署信，呼籲禁止狗肉交易。

綜合外電報導，日前在北蘇拉威西省（North Sulawesi）被動保團體揭露以不人道的方式對待這些「肉狗」，小狗被關在狹小的籠子，而攤販用棍棒將牠們打死後出售。

雖然目前在印尼吃狗肉並不違法，甚至在印尼首都雅加達也找的到專賣狗肉的餐廳；有吃狗肉習慣的人普遍認為狗肉有提神的效果，不過雖然這沒有醫學根據，且狗肉甚至可能會帶有狂犬病或寄生蟲，但印尼人每年仍會吃掉100多萬隻狗。

有研究指出，狗肉的鈉含量過高，若在短時間攝取過多，可能會引發高血壓；且狗肉也有傳染狂犬病的風險，嚴重的話會有生命危險。

好萊塢女星麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、喜劇演員瑞吉賈維斯（Ricky Gervais）、印尼知名流行歌手安谷（Anggun）和音樂人魔比（Moby）等90多位名人連署，寫信給印尼總統佐科威，呼籲禁止進行這種殘忍的買賣行為。

信中表示，這些動物，有些甚至是遭偷來的寵物，被粗暴的對待與殘忍的捕捉，在這些過程中他們必須承受巨大的痛苦與恐懼；並呼籲若印尼加入其他已禁止此殘忍販賣行為的亞洲國家之列，將會受到「全球讚揚」，洗脫印尼的汙名。