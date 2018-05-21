笑得你發寒！不爽11歲女眼神 狠母狂捅近70刀被捕還笑

艾哈邁德對女兒狠下殺手，被逮捕還面對微笑。（圖擷取自太陽報）

2018-05-21 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名狠母因為不爽女兒看她的眼神，竟然就痛下殺手對女兒猛刺幾十刀，最後還放火燒掉屋子。該名狠母被警方逮捕後，竟然還露出微笑，絲毫沒有悔意。

根據外媒報導，案發於美國奧克拉荷馬州。今年39歲的艾哈邁德（Taheerah Ahmad）在本月14日，艾哈邁德忽然不爽女兒的讀書態度及女兒看她的不屑眼神，讓艾哈邁德大為光火，用膠帶把大女兒（11歲）及二女兒（9歲）綑綁在一起，藉此懲罰她們。後來大女兒掙脫束縛以後被艾哈邁德發現，她竟拿刀工及女兒，大女兒身上估計被刺了50至70刀，還被無情的母親用十字鎬攻擊頭部數次。大女兒重傷倒地後，艾哈邁德還放火燒掉房子，確保女兒死亡。

當局警方表示，現場就有如恐怖電影的場景，不論是家具、牆壁或是地上都是血跡，觸目驚心。警方表示，當時唯一沒被綁起來的小女兒（8歲）幫助二姐逃走，二女兒跑走後便馬上到鄰居家求救，警方也得以獲報前往，二女兒獲救後，向警方表示，三姊妹都被媽媽關在一個房間內長達將近一周的時間，媽媽還威脅她們誰都不能踏出房門一步，不然就用刀刺她們，而且在他們被監禁的這段期間，都沒有食物和水可以裹腹。

之後警方在已經被火舌吞噬過的房子找到大女兒，大女兒的臉部、脖子、雙手、腿等處都有刀傷，情況危急，現場也找到2把刀及十字鎬。艾哈邁德犯案以後就帶著小女兒逃走，案發後約莫17小時，有2名女子在用餐時，看到新聞正在報導這件事，並從新聞上得知女子特徵及其車牌號碼，也正巧艾哈邁德的車剛好在附近，被這2名女子撞見並報警，艾哈邁德也在15日當天於塔爾薩（Tulsa）市中心被捕，被帶在身邊的小女兒也安全。