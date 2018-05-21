中美貿易戰停火 網路瘋傳「這張圖」暗諷劉鶴

中國微博近日網路瘋傳這張合成圖，網友紛紛形容這像是「21世紀辛丑條約」。（圖擷自多維新聞網）

2018-05-21 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日中美貿易戰停火，雙方決定停止互相加徵關稅。消息一出，引起外界熱議，許多中國網友認為「中方輸了」，甚至有網友將這次協商形容成「21世紀辛丑條約」，並貼出合成圖暗諷出席談判的中國特使劉鶴。

綜合媒體報導，近日「中共團中央」官方微博上傳一張合成圖，圖的上方為中國主席習近平特使、國務院副總理劉鶴在國會開會的照片，圖的下方則是1901年清朝簽訂《辛丑條約》的照片。

圖片釋出後，引起網路熱議，許多網友認為《辛丑條約》是中國近代史上標誌性的屈辱性談判，也暗諷中國在川普政府的壓力下，採取協商措施。其他網友也表達「中方輸了」的看法，但目前相關留言已遭到刪除。

根據中美發佈的聯合聲明，雙方同意減少美對中國貨物貿易逆差，且中方將大量購買美國貨品、服務，讓外界認為「美國是大贏家」。香港時事評論員指出，中國需要美國市場多於美國需要中國市場，因此美國佔了上風。

此外，中國官媒《環球時報》指出，此次磋商為促進中美貿易平衡，即是商量中方如何擴大從美國的進口，並認為磋商結果是兩國共同勝利的局面。