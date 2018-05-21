街頭過肩摔哈士奇還出拳狂毆 路人暴怒上前痛扁飼主

中國廣州一名男子當眾虐待哈士奇，狗狗淒厲的叫聲讓人於心不忍。（圖擷自突發事故報料區）

2018-05-21 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗是人類最忠心的好朋友，但並非所有人都會對牠們愛護有加，有網友今（21）日PO出影片爆料，中國廣州一名男子，在大庭廣眾之下痛毆一隻哈士奇，誇張的是他還將哈士奇整隻扛起再重摔在地，彷彿是在玩擂台賽，引起輿論撻伐。

網友「Cash Chong」在臉書社團《突發事故報料區》PO出虐狗影片，影片中一名身穿黑衣的男子在疑似美食廣場的地方，突然將哈士奇整隻扛起再重摔在地，一旁錄影民眾驚呼「不要啊！不要再打牠了！」但男子仍不為所動，狠踹完哈士奇後更出拳痛毆好幾下。

最後一旁民眾看不下去，全部群起圍毆該男子，更有男性民眾氣到破音大吼說「你再打狗啊」！隨後虐狗的黑衣男被一群大男人團團圍住，表情相當害怕、狼狽，跟剛才虐狗的狠樣相去甚遠。

原PO表示，有網友爆料說，這名虐狗男在廣州一間寵物店上班，據說他虐待動物已經不是第一次，網友更公開此人上班地址跟電話號碼。

不少網友紛紛留言：「打他的影片再長一點更好，哈哈」、「媽的，這種人都配在寵物店上班？」、「打得好阿，揍死這虐狗的畜生」、「果然大陸仔就是無良」。