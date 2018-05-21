他高中沒畢業 如今坐擁1500億財產...

理查布蘭森（Richard Branson）念高中時被認為是全校最愚蠢的人，最後還從學校輟學。但他後來創辦了英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways），身價達到50億美元（約新台幣1500億元）。（路透）

2018-05-21 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕理查布蘭森（Richard Branson）念高中時由於有閱讀障礙，因此被認為是全校最愚蠢的人，最後還從學校輟學。不過他並非簡單人物，因為布蘭森後來創辦了英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways），如今富比士估計他的身價已達到50億美元（約新台幣1500億元）。

據《CNN》報導，布蘭森表示，他當時完全無法跟上高中的課程，但這個弱點卻成為他創業的優點，因為有閱讀障礙的人經常會有熱愛且擅長的事物，像他自己就對很多事物有激情，再藉由這樣的激情創立了商業帝國。

布蘭森說，他15歲時輟學，開辦名為《Student》的年輕人雜誌。為了要支撐雜誌發行，他利用郵購販售唱片，結果雜誌先停刊了，唱片事業卻蒸蒸日上，因此他創立維珍唱片，並獨具慧眼地投資在音樂家麥克歐菲爾德（Mike Oldfield）身上。

布蘭森透露，當時他去過7間唱片公司試圖推銷麥克歐菲爾德，大家卻連聽都不聽，所以他乾脆創立一家唱片公司自己銷售，結果唱片大賣數百萬張。

靠著麥克歐菲爾德取得莫大的成功後，布蘭森開始簽下那些其他公司都不會簽的音樂人，例如滾石樂團、龐克樂團性手槍、珍娜傑克森（Janet Jackson）等等。就這樣在音樂界打滾10多年，布蘭森在1984年決定開設維珍航空。

布蘭森說，當時沒有人認為維珍航空能在競爭中生存下去，但他的公司贏得了客戶的信任。布蘭森認為，和其他航空業比起來，維珍創造出人們喜歡的飛行體驗。如今他的企業觸角已伸出英國，創設了維珍美國航空和維珍澳洲航空。

此外，布蘭森還把眼光放在商業太空旅行，他希望不要和競爭對手SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）差距太多。布蘭森透露，「維珍銀河」目前有700名左右的工程師正在努力，以便發射一些物品上去，讓馬斯克射到外太空的特斯拉跑車不再孤獨。

當然，布蘭森也有失敗的時候，1994年他推出維珍可口可樂，到了2014年他不得不承認，當時公開宣布與可口可樂的戰爭是瘋狂的，他認為這是自己犯下的最大錯誤之一。但布蘭森不覺得失敗是壞事，畢竟企業家要經歷冒險才能有所成就，跟直接放棄比起來他更寧願去嘗試，假如失敗了那就是學到寶貴的一課。