狂粉扮「死侍」看電影 遭警誤認恐怖份子持槍圍捕

瑞士一名男子因為穿著「死侍」英雄服，被警方誤認恐怖分子逮捕。（圖擷自推特）

2018-05-21 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕《死侍2》最近上映，電影中死侍是維護正義的英雄，不過瑞士卻有粉絲穿著死侍的裝扮要去看電影，結果遭警方誤以為是恐怖份子逮捕。

綜合外媒報導，28歲的瑞士男子亞利山卓（Alessandro Botta）之前與朋友克里斯汀（Christian Pianta）相約，要一起扮成超級英雄去參加《死侍2》電影首映，兩人先約在公車站碰面，然後要再一起開車到電影院。但由於克里斯汀出門時就已穿上全身紅黑色、蒙面的死侍英雄服，因此被警方誤以為是恐怖份子，大批警察於是在街上將兩人壓倒在地，並用槍指著克里斯汀，兩人隨後遭逮捕。

警方在得知兩人只是要扮成超級英雄去參加首映會後都笑翻，因此在一小時後就將他們釋放。不過兩人的玩具槍仍被警方沒收，而克里斯汀因為在街上蒙面，違反了瑞士的禁蒙面（burqa ban）法令，遭開罰740瑞士法郎（約2.2萬新台幣）。

這則事件引來國外網友熱烈討論，有人直言兩人有夠幼稚，但也有人譴責警方。更有網友幽默留言，如果扮成雷神索爾，警察就不敢動他了。