曾救過台灣山友 日「一指登山家」栗城史多攀聖母峰亡

日本著名的「一指登山家」栗城史多，日前第8度挑戰單人無氧攻頂攀登聖母峰時，因身體不適提前下山，但撤途中失聯，今發現其遺體，享年35歲。（圖擷自栗城史多臉書粉絲團）

2018-05-21 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕在短短3年內就單人攻上6大洲最高峰，更成功挑戰在2年內完成喜馬拉雅山脈3座8000公尺高峰單人無氧登頂的日本著名登山家栗城史多，日前第8度挑戰攻頂攀登聖母峰時，因身體不適提前下山，但撤途中失聯，21日發現其遺體。

綜合外媒報導，日本知名登山家栗城史多日前第8度挑戰單人攀登聖母峰，有隨行拍攝團隊紀錄他這次的攻頂過程，不料栗城史多因身體不適，決定放棄登頂提早下撤，今（21日）早他的臉書粉絲團才發文稱，栗城史多因身體微恙，在海拔7400公尺處開始下山，謝謝大家的關心，不料隨後就失聯。

栗城史多的事務所在下午藉由栗城史多的臉書粉絲團發表聲明，隨行的攝影團隊，從栗城史多下撤的路線開始搜尋，結果驚見栗城史多遺體，這位著名登山家享年35歲，死因還待確認。

栗城史多在短短3年就單人攻上6大洲最高峰，更成功挑戰在2年內完成喜馬拉雅山脈3座8000公尺高峰的單人無氧登頂，但他多次挑戰單人無氧登頂世界最高峰聖母峰失敗，曾在2012年第4度挑戰時，因凍傷失去9隻手指，但他仍不放棄從2015年開始每年都展開挑戰，不料在今（21日）第8度挑戰時不幸身亡。

栗城史多對於台灣相當友善，曾於2011年來台演講，感謝台灣在311事件對日本的援助，他還在2014年挑戰無氧攀登海拔8047公尺的世界第12高峰布洛阿特峰（Broad Peak，俗稱K3或寬峰）成功後，在下山途中發現有台灣登山客因高山症失去意識，連忙和嚮導幫忙，提供氧氣瓶及利用繩索協助他下降，成功救了這名台灣登山客一命。

栗城史多也曾將他單人無氧登山經歷出書，以自己的登山經歷和在生與死的夾縫中體會到的人生哲理寫下《一步向前的勇氣：我單獨無氧挑戰聖母峰》，書中稱即使是一個普通人，只要敢於邁出一步，自己想做的事一定能夠成功，盼給予讀者們積極向上的巨大力量。