科幻成真！ 紐西蘭總理以3D投影出席會議並致詞

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）無法出席活動但又不想缺席，因此在會議上用全像投影出自己，而且還能開口說話。（圖擷自「Guardian News」YouTube）

2018-05-21 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕在科幻電影中，經常能看到未來的科技可以投影出全像3D並進行對話，彷彿活生生的人就在眼前一樣，如今這樣的技術已經實際運用了！紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）無法親自出席全國科技大會但又不想缺席，因此在會議上用全像投影出自己，而且還能開口說話！

據《BBC》報導，紐西蘭全國科技大會科技週的主辦方表示，總理阿爾登是全球第一個使用該技術的國家領導人。到目前為止，3D投影仍然有很大程度只存在科幻作品裡，或者是讓去世的名人在舞台重現。

迄今為止最著名的全像投影，是在2012年的科切拉（Coachella）音樂節上，嘻哈天王史努比狗狗（Snoop Dogg）與3D投影的吐派克夏庫爾（Tupac Shakur）一起表演，而吐派克夏庫爾早已過世多年。還有2014年告示牌音樂大獎中，已逝的麥可傑克森以投影現身唱歌。

紐西蘭總理阿爾登的投影，則在全國科技大會開幕致詞中表示，紐西蘭始終是一個創新的國家，並強調了該國的無核政策。除了阿爾登之外，也有政治家使用過3D投影，例如現任印度總理莫迪（Narendra Modi），就曾在2014年競選期間嘗試使用，但由於他當時還沒選上，因此首位運用3D投影的領導人非阿爾登莫屬。