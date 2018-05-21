亞馬遜Prime會員實際價值 高出年費這麼多...

2018-05-21 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）在經營會員上保有極大的競爭力，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）日前稱，全球約有1億人是亞馬遜的Prime付費會員，雖然亞馬遜上月初將Prime會員的年費調漲，但分析指出Prime會員的實際價值785美元，高出年費許多，似乎讓消費者越來越難不加入Prime會員。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，亞馬遜今年4月初宣布，將Prime會員年費從99美元（約新台幣2986元）調升至119美元（約新台幣3558元），雖然外界猜測漲價會使一些人考慮是否該繼續付費成為Prime會員，不過大多數的專家認為，Prime會員數量會不會下降，這得看人們是否覺得Prime會員的福利，值不值得這個價格。

報導稱，雖然多數人認為Prime會員主要福利是2天快速到貨，不過亞馬遜多年來不斷增加僅供Prime會員享受的福利，像是亞馬遜上週宣布Prime會員在全食超市（Whole Foods）購買特價商品可享9折；根據摩根大通今年的分析報告，1年Prime會員價值785美元（約新台幣2.3萬元），比去年估價700美元（約新台幣2.1萬元）還來得高。

分析師認為，亞馬遜為Prime會員提供的福利，任何公司都難以複製和競爭。也就是說，就算消費者沒有完全利用Prime會員的優勢，他們還是會認為Prime會員的年費物超所值。

埃默里大學（Emory University）行銷學教授漢米爾頓（Ryan Hamilton）表示，人們對損失很敏感，漲價在心理上被視為損失，但從宏觀層面來看，人們傾向對他們所感受到的價值付錢。