灌輸「父女發生關係很正常」印度狼父姦淫13歲女兒

印度再度傳出一起駭人聽聞的性侵案件，一名父親在半年內多次性侵自己13歲女兒，還向其灌輸「父親與女兒發生關係是很正常」。（歐新社）

2018-05-21 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度再度傳出一起駭人聽聞的性侵案件，一名父親在半年內多次性侵自己未成年的13歲女兒，還向被害者洗腦稱「父親與女兒發生關係是很正常」。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，一名37歲的男子涉嫌在自己的工作場所和家中多次強姦自己未成年的13歲女兒長達半年之久，這名狼父與第二任妻子及4名孩子同住，被害者是與前妻生的女兒，他遭到警方逮捕時，並未對自己的罪行感到後悔，警方指出，他性侵自己女兒後，還跟她說「父親與女兒發生關係是很正常」，威脅其不要張揚。

被害者向繼母吐露心聲，繼母一開始難以置信，但在家中親眼撞見自己丈夫的罪行後，立刻報警逮人，警方讚揚這名繼母的舉動：「許多人得知如此行徑後都會保持沉默，而繼母及時報警的選擇非常勇敢。」

由於印度性侵案頻傳，印度總理莫迪曾於上月召開了內閣緊急會議，加重性侵罪責強姦罪，刑期從7年升至10年，最重可處無期徒刑；如受害者在16歲以下，最低刑期升至20年，同樣可判無期徒刑。若16歲以下受害者遭輪姦，性侵犯終身監禁，若被害者在12歲以下，最高可處死刑。