馬杜洛連任委國總統 美怒斥「非法」拒承認選舉結果

委內瑞拉總統大選結果出爐，由馬杜洛（Nicolas Maduro）繼續連任，不過美國及歐盟眾多國家皆認為這次大選是「非法的」，不願承認選舉結果。（美聯社）

2018-05-21 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉20日舉辦總統大選，結果由現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），以明顯差距贏得連任。美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）放話譴責，這次的總統大選是「非法的」，並表示美國不會承認大選結果。

綜合外媒報導，馬杜洛在大選中拿下580萬張選票，並高喊「這是民主的勝利」，他的對手法康（Henri Falcon）只獲得180萬張選票，此次大選的投票率也僅有46.1%。馬杜洛當選後，支持者開心地在首都卡拉卡斯（Caracas）的貧民窟中放煙火，委國各地投票站甚至出現一些攤位，稱投給政府的選民能在「投票後來『領獎』」，買票情況明顯。

此外，馬杜洛也曾遭指控威脅選民，「若不前來投票，將無法獲得糧食」，導致許多民眾不得不將選票投給他；對此，蘇利文則表示，此次大選不僅非法，更是場鬧劇，美國會在21日於布宜諾斯艾利斯舉行的「G20集團（G20）」外長會議上，討論如何應對此次大選結果，蘇利文進一步透露，「石油制裁會是重要的一步」。

不僅美國，西方歐盟國家，與眾多拉丁美洲國家，也都譴責這次委國總統大選，拒絕承認選舉結果。