翻臉？ 南韓兩度發採訪記者名單都被北韓「已讀不回」

北韓一反日前友好態度，不但揚言讓川金會破局，還二度拒收南韓發送的觀看核試驗場拆除活動的韓方記者名單。（美聯社）

2018-05-21 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓本月15日發函邀請南韓國內1間通訊社與1間電視台，請他們各派4名媒體從業員自費前往參加廢核大典，但疑因不滿美韓「超雷軍演」（Max Thunder），北韓一反日前友好態度，不但揚言讓川金會破局，還二度拒收南韓發送的觀看核試驗場拆除活動的韓方記者名單。

據《韓聯社》報導，韓國統一部發言人今（21日）表示，今南韓方面再度嘗試透過板門店對北韓送交採訪記者名單，不料北韓的聯絡窗口仍拒絕接收，僅稱上級沒有任何指示，由於北韓日前宣稱將在23日拆除豐溪里核試驗場，對於北韓是否會如期展開拆除行動，以及南韓記者是否被排除在採訪名單未引發各界關切，韓方僅表示期待拆除活動按原計劃進行。

北韓日前宣布23日至25日拆除核試驗場，安排美國、俄國、英國、南韓與中國媒體，自費搭乘專機進入北韓，再轉搭火車前往咸鏡北道吉州郡豐溪里的核武實驗機構，參加廢核武典禮。

不過16日北韓以美韓進行聯合軍演為由無預警取消兩韓高級會談，17日又警告稱軍演不廷就不開兩韓會談，18日南韓向北韓發送韓國記者名單，北韓拒絕接收，今再次發送依然沒有回應。