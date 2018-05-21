狗狗福音！南韓年輕人不愛吃 首爾狗肉店大量倒閉

南韓有吃狗肉的習慣，不過年輕世代開始抗拒食用狗肉，使得首爾狗肉店10年內倒閉近40％。圖為南韓養狗場等待救援的狗狗。（法新社）

2018-05-21 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣吃狗肉是違反《動物保護法》的，可處新台幣5萬元至25萬元以下罰鍰，而南韓則有吃狗肉的習慣，還可以到專賣店裡大吃特吃，但隨著時代進步，年輕人開始抗拒食用狗肉，使得首爾狗肉店10年內倒閉40％。

據《韓國時報》報導，首爾供應狗肉湯的餐館數量從2005年528家，減少到2014年的329家。除了關門大吉之外，也有餐廳選擇更換菜單，那些仍堅持販售的店家，部分則選擇用「肉湯」或「燉肉」取代原本的狗肉料理名稱，希望減少人們看到菜名就會厭惡的狀況。

國際動物活動組織Last Chance for Animals訪問了1000人，發現81.2％的韓國人在過去一年中沒有吃過狗肉、40.5％的人從未吃過狗肉、24.8％的人透露他們吃過狗肉但以後不會了，只有18.8％的人表示他們會繼續吃狗，坦承自己每個月都定期吃狗的則為1.2％。

南韓人喜歡在夏季食用狗肉，他們相信這有助於補充自己的體力，不過年輕一代認為這是不文明的因此很少會吃，那些喜歡狗肉的人大多都是5、60歲的民眾。一名30多歲的受訪男子就說，他聽了同事的建議去吃狗肉，但後來在電視上看到許多可愛的小狗跑來跑去時，自己感到十分內疚，以後再也不會吃狗肉了。

然而，狗肉餐館老闆和養狗業組織了一個協會，努力推動食用狗肉的權益。他們認為狗應該被列入畜牧業，也就是可作為食品的動物。

首爾市政府的一位官員表示，吃狗肉並不違法，地方政府也不能打擊出售狗肉的養殖場或餐廳，但這絕對是一個衰退中的產業，從韓國消失只是時間問題。