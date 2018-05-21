強國小學生演講「夢想是發財」 點閱2000萬次竟遭封殺

2018-05-21 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕相信很多人都寫過「我的夢想」這個作文題目，大部分的人不外乎在作文簿上寫上醫生、老師等等的職業，但近日，中國浙江杭州一所小學舉辦《我有一個夢想》的演講比賽，一名5年級男童直接表明，「我的夢想就是發財」，獲得台下一片熱烈掌聲，這段影片在網上同樣引發熱議，點閱突破2000萬人次，卻因為不明原因遭刪除。

綜合中媒報導，這名男童在台上說，他不像前面同學說得那麼偉大，好不容易真的有錢了，就要捐款、幫助別人什麼的，努力一輩子，給別人發財，不太實際吧？但要是真的發了財，能幫到別人的還是要盡量幫。

男童接下去說出想發財更大的原因，「不久之前開始總感覺壓力特別大、越來越累」，覺得日復一日的生活很沒有意義「回顧一下，這就是我的一生，活著有什麼意思」、「這個機械般的生活中的死循環，必須給它擺脫掉。」；但是有錢就不一樣了，不用為了賺錢生活被綁死，可以自由自在做自己想做的事，「人生就那麼幾十年，循環地度過和自由地度過，絕對是兩種感覺，所以我認為發財了，不管如何，總比沒錢好」。

中肯的內容引發網民熱議，「小時候一直被洗腦，發現活到現在還不如一個小朋友明白」、「勇於表達出來自己的真實想法並沒有錯，比那些光面堂皇的虛偽的人要好得多」、「這個學生說得非常全面，追求金錢不是目的，目的是擺脫周而復始的工作，過自由的生活」、「孩子活的太明白了，前途無量啊」、「小小年紀感悟這麼深，厲害」。

據《大紀元》報導，本月16日的這段演講影片，經由中媒陸續轉載，截至19日晚上，影片播放量突破2000萬點擊，但20日所有媒體轉載的這段影片卻不明原因全被刪除，對於影片遭刪除有網友質疑，「為什麼全網都在刪視頻？是擔心一個小孩說了自己心裡真實想法就會帶歪整個社會風氣嗎？」