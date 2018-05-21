性侵又殘忍殺害情侶檔 31年懸案靠這個終破案...

庫克與凱倫1987年駕車到西雅圖途中被兇嫌殘忍殺害。（圖擷自《史諾霍米須郡警局》）

2018-05-21 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州1987年發生一起情侶命案，一對情侶駕車到西雅圖後就人間蒸發，幾天後，屍體才陸續被發現。而這起案件時隔31年都未破案，直到最近當地警方才利用最新的「DNA重建家族樹」的方式成功破案。

綜合外媒報導，20歲的庫克（Jay Cook）和其18歲女友凱倫博格（Tanya Van Cuylenborg）1987年11月為了替庫克父親採購熔爐零件，從溫哥華出發前往西雅圖，但隨後便失去聯繫。

當月24日凱特的遺體在斯卡吉特郡（Skagit County）的路旁被發現，身上被纏繞膠帶，後腦中槍死亡，且有遭性侵痕跡。而凱特的隨身物品隔日在一間酒吧後門被發現，附近也正好停放這對情侶駕駛的廂型車。25日當日，庫克的遺體在史諾霍米須郡（Snohomish）的斯諾誇爾米河（Snoqualmie River）橋下被發現，他全身裹著一條藍色毯子，有被石頭重擊和勒斃的痕跡。

警方當時在情侶駕駛的車上找到嫌犯DNA，但卻無法在資料庫中比對，直到今年4月，DNA被送往一間民間實驗室，同時上傳到公眾基因資料庫網站，最終比對到2名嫌犯的親屬。調查人員進一步追查後，鎖定住在華盛頓州西塔科市（SeaTac）的男子特爾伯特（William Earl Talbott II），預計將他以性侵殺人和謀殺的罪名起訴。