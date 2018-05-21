美槍擊案頻傳 德州副州長：都是暴力電玩惹的禍

2018-05-21 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）日前發生校園槍擊案，兇手持霰彈槍與左輪手槍至教室掃射，造成10人死亡、10人受傷，德州共和黨籍副州長派翠克（Dan Patrick）週日在接受訪問時坦言，暴力電玩與電影、墮胎及離婚傳達出「人們不尊重生命」的價值觀，是導致校園槍擊案發生的主因。

派翠克在接受美國廣播公司節目《This Week》訪問時表示，暴力電影、家庭破碎、墮胎等因素造成了這種不尊重生命的價值觀，特別是暴力電玩。派翠克強調，心理學家和精神病學家會說，學生們之所以對暴力不敏感，可能是透過觀看數小時的暴力遊戲或是相關影片，進而失去對受害者的同理心。

派翠克表示，這個問題面向很多，並不是單一議題，再次看看美國的暴力文化，美國的暴力社會中不管臉書、推特、成人對成人的霸凌、小孩對小孩的霸凌，讓美國人必須檢視自身，「這和槍枝無關，和我們有關」。

隨後主持人詢問派翠克，其他已開發國家也有臉書、推特，要如何解釋美國學生死於槍殺的機率是其他已開發國家的82倍，認為這和槍枝方便取得有所關聯。但派翠克話鋒一轉，認為「它不一定是」，隨後又強調：「我無法將一個國家與其他國家比較，因為許多國家之間都有很多變數或差異性，但我所知道的是我們生活在一個暴力的國家，我們不尊重生命。」