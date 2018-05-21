川普要求調查2016年競選是否遭FBI滲透或監控

2018-05-21 03:36

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭到歐巴馬政府司法部或是聯邦調查局（FBI）滲透或監控。

川普發推文說：「我在此要求，也將於明天正式提出要求，司法部著手調查聯邦調查局或司法部是否為了政治目的，滲透或監控川普競選團隊。以及，是否有任何這樣的要求或是命令來自歐巴馬政府人士。」

由於調查都是祕密進行，川普要求司法部採取什麼樣的行動，並不清楚。

針對川普所發的推文，司法部並未立即回應。（編譯：嚴思祺）