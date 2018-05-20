加拿大研究：鄉村居民較都市民眾快樂逾8倍

加拿大有2所大學的共同新研究顯示，居住在小型鄉村、小鎮的人們比城市居民快樂逾800%。（法新社）

2018-05-20 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕都市的教育水平與工作機會較鄉村高，但這並不意味著住在都市裡的人們較為歡樂，加拿大有2所大學的共同新研究顯示，居住在小型鄉村、小鎮的人們比城市居民快樂逾800%。

根據外媒報導，蒙特婁麥基爾大學（McGill University）與溫哥華經濟學院（Vancouver School of Economics）研究人員，對居住在加拿大1215個社區、共40萬名民眾詢問了他們對生活的滿意程度，讓他們從1分至10分打分數，約有5%至15%的受訪者的給分在7.04到8.94之間。

研究人員將受訪者們的總體生活滿意度與加拿大統計局的人口普查數據進行匹配，發現住在鄉村、小鎮的人們，快樂程度是都市居民的8倍之多，原因出在都市居民缺乏強而有力的社群基礎，他們往往沒有和家人或朋友保持經常性的接觸，且遷移機率高，造成他們對社區有較低的歸屬感。

研究指出，其他造成都市居民較不快樂的因素，還有通勤時間、中心信仰與房價、房租等問題，若社區民眾想要提高自己的快樂程度，最好的辦法就是多加參與社區活動、認識並瞭解身活周遭的人們；在加拿大，魁北克城（Québec）被發現是最快樂的城市。