法國骨骼研究證明 希特勒未潛逃 1945年已身亡

2018-05-20 22:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）戰敗後，一度被指沒有如傳聞自殺身亡，反而逃往南美洲阿根廷等地藏匿，躲避戰爭罪起訴。但法國研究人員日前針對稀有的希特勒牙齒和頭骨碎片進行化驗後，確定希特勒早在1945年戰敗後就死亡，並推測他是同時服用氰化物及開槍自殺而死。

法新社報導，查利爾（Philippe Charlier）等5名科學家，去年3月及7月獲得俄羅斯聯邦安全局（FSB）及國家檔案局1946年來首次授權，針對希特勒的骨骼進行化驗，發現希特勒的壞牙和假牙有白色牙垢，卻沒有肉類纖維，證明希特勒吃素。此外，團隊發現希特勒的頭骨碎片左側有一個洞，推測是子彈孔，且碎片形態也與希特勒1944年的頭骨X光片「非常相似」。

查利爾指出，研究成果證明，希特勒毫無疑問是在1945年死亡，「我們可以停止有希特勒逃亡的陰謀論，他並未乘坐潛艦逃往阿根廷，也沒有藏身南極洲的秘密基地或月球暗面」。

值得注意的是，研究團隊雖在頭骨發現疑似彈孔，但在牙齒上未找到任何彈藥痕跡，推斷希特勒並非將手槍放入口中自轟而亡，更可能是對著頸部或額頭開槍，且他的假牙上也測出接近藍色的沉積物，相信是氰化物與假牙金屬產生化學反應而成。查利爾說，無法斷定希特勒是服用氰化物，還是開槍自殺身亡，很可能兩者都有。該研究已於18日刊登在科學雜誌《歐洲內科期刊》。