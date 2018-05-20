「賣身葬父」？ 旺角驚現行乞男子跪坐、老翁躺木版

旺角街頭今日驚現兩名行乞男子，一名躺木版，另一名則跪坐在地上，讓網友以為「他要賣身葬父」。（圖擷自「香港突發事故報料區」）

2018-05-20 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日香港旺角街頭出現奇特的行乞方式，1名戴鴨舌帽的男子跪坐在地上，他身旁則有1名看似奄奄一息的老翁躺在木板上，旁邊還放著一個紅色塑膠桶。特殊的行乞方式分享至網路上，引起熱烈討論，許多網友以為「他要賣身葬父」。事後，香港警方獲報趕到現場，已經找不到這兩名行乞男子。

香港臉書社團「香港突發事故報料區」，今日一名網友上傳2名行乞男子的照片，並稱「他以為老翁已經死亡，要幫忙報警」，未料被另一名行乞男子拒絕，行乞男子甚至一度要推老翁離開現場。由於行乞畫面像極「星爺」電影中「賣身葬父」的橋段，讓許多網友認為「他真的要賣身葬父」。

綜合港媒報導，今日下午5時許，香港警方接獲報案稱，有人在旺角廣東道與奶路臣街行乞，但警方趕到現場後，行乞男子們已經消失。

目擊民眾表示，兩名行乞男子約早上10點許出沒，疑似中國人（講普通話），行乞期間可以看見躺在木板上的老翁，不時轉動身體，且只要有民眾捐錢，另一名男子就會向捐錢者道謝。目擊民眾認為，兩名行乞者的舉動糟蹋「香港人的愛心」。